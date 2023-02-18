سناء منصور تشيد بـ«سينما الشعب»: تساهم في تثقيف المصريين

أشادت الإعلامية سناء منصور، بسينما الشعب، مؤكدةً: «تثقيف أبنائنا أدبيا وفنيا ورياضيا أمر مهم للغاية، يجب أن نجعلهم يحبون الفنون والثقافة والرياضة من أجل محاربة التطرف بكل أشكاله وأنواعه».

تحية لوزارة الثقافة

وأضافت منصور، مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc: «أحيي وزارة الثقافة ومبادرة سينما الشعب التي من خلالها فتحت قصور الثقافة لعرض الأفلام التجارية الحديثة بأسعار رمزية ما بين 20 إلى 40 جنيها للتذكرة».

ذكريات الشعب

وتابعت الإعلامية، أنّ هذه المبادرة بدأت مرحلتها الأولى في مايو الماضي، ومستمرة حتى تصل لكل محافظات مصر، وحكت ذكرياتها مع الذهاب إلى السينما في مرحلة الشباب: «في الماضي، كانت مكافأتنا من الأهالي جنيه نحصل عليه يوم الجمعة، وبهذا الجنيه يمكننا الذهاب إلى السينما لمشاهدة فيلم جديد، كانت أغلى تذكرة سينما بـ15 قرش، وبجوار السينما كان هناك دكانة تبيع السندوتشات، ونشتري 4 سندوتشات صغيرة كفتة ومخ ونأكل السندوتشات في السينما، وكانت الأغلبية العظمى من الأفلام أمريكية، وكنا نحفظ أسماء الممثلين، حتى الممثلين المساعدين، وعندما نخرج من السينما نأكل أيس كريم في منطقة وسط البلد، بعدها كنا نتجه إلى شارع قصر النيل، وكنا نأكل تفاحة مضاف إليها بعض المواد الجميلة وكانت بـ5 صاغ، وفي النهاية كنا نذهب إلى البيت دون أن نصرف الجنيه بشكل كامل».