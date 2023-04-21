محمد رمضان نجم عروض أفلام سينما الشعب بالشرقية.. أرخص أسعار للتذاكر بمصر

تفتح سينما الشعب بقصر ثقافة الزقازيق بمحافظة الشرقية أبوابها أمام المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك 2023، وذلك بعروض سينمائية وبأرخص سعر تذاكر في مصر إذ تبلغ قيمة التذكرة 40 جنيهًا.

ويقول أحمد كارم مسؤول المسرح في قصر ثقافة الزقازيق في تصريحات لـ«الوطن» إنه سيتم عرض أحدث أفلام السينما داخل سينما الشعب بأرخص سعر تذكرة، إذ تبلغ سعر التذكرة 40 جنيها، لافتا إلى استضافة 8 حفلات لعرض الأفلام السينمائية بقاعة العرض بقصر ثقافة الزقازيق كما أنها تستوعب عددا كبيرا من المواطنين، معلقا: «متاح زيادة عدد الحفلات إلى 10 حسب إقبال الجماهير».

وأشار إلى عرض أفلام سينمائية خلال عطلة عيد الفكر المبارك 2024، أحدهما للنجم محمد رمضان ونخبة من الفنانين وهو فيلم «هارلي»، هذا بالإضافة إلى عرض فيلم «مغامرات كوكو» للفنان بيومي فؤاد ومنة فضالي وعدد من الفنانين، موضحا بدء الحفلات من الساعة 10 صباحا وحتى الثانية صباحا من اليوم التالي، مع توقع زيادة عدد الحفلات من 8 إلى 10 حفلات حسب إقبال الجماهير.

أسعار تذاكر سينما الشعب

يُذكر أن وزارة الثقافة فعلت سينما الشعب في قصور الثقافة ببعض المدن في بعض محافظات الجمهورية لتمتع الجمهور بعروض سينمائية وترفيهية بأجور رمزية لافتا إلى أن سعر تذكرة السينما خارج العيد الفطر 2023 في حفلات النهار تصل 20 جنيها.

وأوضح كارم مواعيد حفلات سينما الشعب بالزقازيق خلال عيد الفطر 2023 لكل فيلم من المتاح عرضهم خلال إجازة عيد الفطر «هارلي» و«مغامرات كوكو» بالتبادل كالتالي:

مواعيد حفلات فيلم هارلي للنجم محمد رمضان:

2 مساء، 6 مساء، 10 مساء، 12 منتصف الليل.

مواعيد حفلات فيلم مغامرات كوكو:

10 صباحا، 12 مساء، 4 مساء، 8 مساء، 2 صباحا بعد منتصف الليل.