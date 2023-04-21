القوى العاملة تكشف توافر 1415 فرصة عمل في 55 شركة خاصة

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر 1415 فرصة عمل في 55 شركة خاصة منها لذوي الهمم، حيث أعلنت الوزارة تلقيها طلبات من 55 شركة قطاع خاص في 8 محافظات لشغل 1415 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، وتصل إلى 4050 جنيه، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، للتقديم عليها خلال شهر أبريل ومايو 2023.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل وظائف وزارة القوى العاملة، وفقا ما جاء في بيان لها تم نشره على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تفاصيل وظائف القوى العاملة

وتتوافر فرص العمل وفق ما أعلنت وزارة القوى العاملة في 8 محافظات، هي «القاهرة، والقليوبية، وبورسعيد، وأسيوط، والغربية، والشرقية، والأقصر، والبحر الأحمر».

وتحتاج الشركات لشغل التخصصات الآتية:

- محاسبون.

- أخصائي اجتماعي.

- أخصائي تمويل.

- مهندسين تصاميم.

- مراقبو كاميرات.

- أفراد أمن.

- أفراد تدخل سريع.

- مدخلو بيانات.

- مشرفو مبيعات.

- فني درفيني.

- فني كسترة.

- سائقون.

- عمال غزل ونسيج.

- عمال إنتاج وخدمات.

- مهن التفصيل والخياطة.

- فنيون.

- سائقين.

- عمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وشملت نشرة التوظيف الصادرة عن وزارة القوى العاملة، مجموعة من الوظائف لذوى همم بهذه المحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، على المهن الآتية:

- أخصائي تمويل.

- مشرفون.

- موظفو استقبال.

- إداريون.

- سائقون.

- عمال دليفري.