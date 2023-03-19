فرص عمل وزارة القوى العاملة لذوي الهمم بمحافظة القاهرة

أعلنت مديريات القوى العاملة في نشرة وظائفها الشهرية للشباب من الجنسين عن عدة وظائف بشركات القطاع الخاص لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3600 جنيه شهريا شاملة البدل والحوافز، فضلا عن وجود تأمين صحي واجتماعي، يمكن لراغبين التقديم تسليم السيرة الذاتية لهم بمديرية القوى العاملة التابع لها.

وظائف خالية لذوى الهمم

طلبت شركة ليونى وايرنج سيستم بالمنطقة الحرة بمدينة نصر أكثر من 120 وظيفة خالية حددتها بعامل تجميع بمؤهلات متوسطة من ذوى الهمم، والإعاقات السمعية سن من 18 حتى 30 عاما براتب يبدأ من 2934 جنية بالإضافة إلى 270 جنيها بدل و400 جنيه حافز، وتأمين اجتماعي وتأمين صحي ومواصلات.

بينما تطلب شركة فولجا انتر ناشونال عمال إنتاج من ذوي الهمم بدون مؤهل من الجنسين يحدد الراتب لهم عقب المقابلة الشخصة.

تشغيل الـ 5% بالمنشآت

وأوضحت نشرة مديريات القوى العاملة للتوظيف أن مجموعة وظائف لذوي همم بالمحافظات، لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، إذ سيتم طرح عدة وظائف أخرى بينها مهن أخصائي تمويل، ومشرفين، وموظفين استقبال، وإداريين، ودليفري برواتب مجزية في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة والزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة.