فرص عمل وزارة القوى العاملة في الشرقية للشباب من الجنسين

وظائف خالية متعددة أعلنتها مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء للشباب من الجنسيين للمؤهلات العليا والمتوسطة مع توفير تأمين صحى وتأمين اجتماعي وسكن للمغتربين، عبر نشرة التوظيف التي تلقها القوى العاملة شهريا.

وظائف خالية بجنوب سيناء

تنشر "الوطن" بيانا بالوظائف الخالية التي طرحتها مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء وتفاصيل كل منها التالي:

منتجع البارون برأس نصراني بالمنتزة بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء طلب أكثر من 50 فرصة عمل خالية مابين عامل تجهيز وتحضير وعامل غرفة ملابس ومساعد مضيف وعمال مغسلة وعمال مناطق عامة وفنى تبريد من 18 عاما حتى 35 عاما براتب يبدأ من 2400 جنيها.

بينما تطلب كورال سى امبريال بشرم الشيخ بجنوب سيناء عدة وظائف خالية للشباب من الجنسين بمؤهلات عليا ومتوسطة مابين مشرفى غرف يجيدوا لغة أجنبية وعمال تجهيز وطباخين بخبرة مابين 3 حتى 5 سنوات، سن يبدأ من 21 حتى 32 عاما براتب يبدأ من 3 آلاف.

وظائف القوى العاملة

وطلب فندق صن رايز بشرم الشيخ عدة وظائف خالية يشترط بها لغة أجنبية ثانية للشباب من الجنسين المؤهلات العليا والمتوسطة مابين مشرفى غرف وعمال تجهيز وتحضير سن يبدأ من 20 حتى 30 عاما مع تحديد راتب حسب المقابلة.

وظائف للشباب من الجنسيين

فيما تطلب كورال سيتى بشرم الشيخ موظفى إستقبال ومنقذين للمؤهلات العليا والمتوسطة بداية من 21 عام حتى 27 عام براتب يبدأ من 3500 حتى 4800، واشتراط خبرة عامين.

بينما يطلب فندق كونكرد السلام بشرم الشيخ عمال مغسلة وموظفي سكن ومضيفين بمؤهلات عليا ومتوسطة براتب يبدأ من 2500 جنيه و3000 جنيه وفقا للخبرة مع تحديد السن من 20 حتى 35 عاما.