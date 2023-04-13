طوارئ قصر العيني تسجل إنجازا طبيا جديدا بجراحة خطرة استغرقت 3 ساعات

نجح فريق طبي من مستشفى الطوارئ والاستقبال بقصر العيني بجامعة القاهرة، في إجراء عملية جراحية حرجة لاستخراج سكين من ظهر سيدة طعنت بها، واستغرقت العملية الجراحية 3 ساعات فقط، بما يمثل إضافة جديدة إلى سجل نجاحات مستشفيات قصر العيني المشهودة وتميُز كوادرها الطبية.

إجراء العملية الجراحية الحرجة

وأشاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالفريق الطبي لنجاحه في إجراء العملية الجراحية الحرجة والحفاظ على حياة المصابة، كما أشاد بكفاءة الفرق والكوادر الطبية بمستشفيات جامعة القاهرة، مؤكدًا حرص الجامعة على رفع كفاءة واستحداث الخدمات الطبية المُقدمة بمستشفياتها وتوفير العناصر البشرية المؤهلة بما يتماشى مع المعايير والمواصفات العالمية، وبما يساهم في تحقيق نتائج مشرِفة دائمًا، وتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

الطاقم الطبي الذي نجح في إجراء العملية الجراحية بتميز

وأكد الدكتور الخشت أن الجامعة حريصة دائما على تقدير وتكريم الفرق الطبية المتميزة، التي تضيف بكفاءاتها نجاحات جديدة لمستشفيات جامعة القاهرة، ما يؤكد تميزها، ويعكس إمكاناتها وقدراتها، ومهارات أطبائها، وكوادرها التمريضية.

من جانبها، قالت الدكتور منال المصري عميدة كلية طب قصر العيني ورئيسة مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، إن العملية الجراحية التي أجريت كانت على جانب كبير من الخطورة خوفًا من دخول السكين في أحد الشرايين الأساسية أو الحبل الشوكي أو الأمعاء، وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة بشكل سريع قبل إجراء الجراحة مثل الأشعات المقطعية، وحجز أكياس الدم والبلازما اللازمة، وتم إجراء العملية الجراحية بمهارة كبيرة أسفرت عن استقرار حالة المريضة.