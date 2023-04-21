«الصحة العالمية»: 2.8 مليون إصابة جديدة بكورونا و18 ألف وفاة في آخر 28 يوما

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أنّه جرى الإبلاغ عن أكثر من 2.8 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونحو 18 ألف وفاة في آخر 28 يوما (من 20 مارس الماضي وحتى 16 أبريل الجاري)، وذلك على الصعيد العالمي وبانخفاض قدره 27% و32% على التوالي مقارنة بالأيام الـ28 السابقة (20 فبراير إلى 19 مارس 2023).

تقرير منظمة الصحة العالمية عن الإصابات بكورونا

وذكرت المنظمة، في تقرير لها بجنيف اليوم الجمعة، أنّه وعلى عكس الاتجاه العام، شوهدت زيادات كبيرة في الحالات المبلغ عنها والوفيات في بعض أقاليم منظمة الصحة العالمية وبلدانها، منوهة بأنّه حتى 16 أبريل 2023 جرى الإبلاغ عن أكثر من 763 مليون حالة مؤكدة وأكثر من 6.9 مليون وفاة على مستوى العالم.