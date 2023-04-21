وكيل «صحة الشرقية» يتابع انتشار العيادات المتنقلة بأماكن التجمعات خلال العيد

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمتابعة انتشار العيادات المتنقلة والفرق الطبية أمام المساجد وبالميادين ومراكز الشباب وأماكن التجمعات بالمحافظة، وذلك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بعد صلاة عيد الفطر المبارك، من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، مع خدمات تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتوقيع الكشف الطبي عليهم في التخصصات الطبية المختلفة، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي، والتواصل المجتمعي، وذلك وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان.

تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وهنأ وكيل الوزارة الفرق الطبية بعيد الفطر المبارك، أعادة الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

تنفيذ حملات التوعية والتثقيف الصحي

وتابع الخدمات الطبية المختلفة المقدمة للمواطنين، وتنفيذ حملات التوعية والتثقيف الصحي، وحث المواطنين على التبرع بالدم مع التأكيد على مأمونية التبرع من خلال الفرق الطبية المدربة، ووفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، كما اطمأن على انتشار العيادات المتنقلة بجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية، لوصول الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة.