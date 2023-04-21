نصائح وزارة الصحة لمرضى السكري لتجنب الغيبوبة في العيد: قطعة كعك يوميا

وجهت وزارة الصحة والسكان عدد من النصائح لمرضى السكر، لتجنب تعرضهم لأي أزمات صحية خلال أيام عيد الفطر المبارك ومنها إعداد كعك العيد في المنزل لضمان جودته والتحكم في نسبة السكريات والدقيق، والاكتفاء بقطعة كعك واحدة يوميًا.

عدم زيادة الجرعات دون الرجوع للطبيب المختص

وأشارت وزارة الصحة والسكان في بيان الي انه يجب علي مرضي السكر الاهتمام بتناول الخضراوات والفاكهة، ومتابعة سكر الدم بعد تناول الكعك أو الحلويات، لتجنب الغيبوبة السكرية، والاهتمام بتناول جرعات الأدوية في مواعيدها المحددة من قِبل الطبيب، وعدم زيادة الجرعات دون الرجوع للطبيب المختص.

عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها جسم الإنسان الطبيعي بشكل يومي

كشفت وزارة الصحة والسكان في البيان عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها جسم الإنسان الطبيعي بشكل يومي، حيث يحتاج الأطفال الصغار ما بين 1000 إلى 1800 سُعرة حراريَّة، بينما يحتاج الأطفال الأكبر سنًّا والمراهقين ما بين 1200 إلى 3200 سُعرة حراريَّة، فيما يحتاج البالغين ما بين 1600 إلى 3000 سُعرة حراريَّة يوميا، ويعتمد الاحتياج للسعرات الحرارية على النشاط البدني اليومي الذي يقوم به الفرد.

تقليل كميات الملح المضافة للترمس

وأوضحت أن متوسط السعرات الحرارية التي يحتوي عليها أي من الأطعمة التي يتم تناولها خلال عيد الفطر، حيث تحتوي القطعة الواحدة من الكعك على 200 سعرة حرارية، والمعمول بالتمر يحتوي على 200 سعرة حرارية، وقطعة الغريبة 150 سعرة حرارية، وتحتوي قطعة البيتي فور أو البسكويت على 60 سعرة حرارية، فيما تحتوي الـ 100 جرام من الترمس على 111 سعرة حرارية، مؤكدة ضرورة تقليل كميات الملح المضافة للترمس، واستبدال الملح بالليمون كلما كان ذلك ممكنا.