إرشادات غذائية من «الصحة» لأول أيام عيد الفطر: ابعدوا عن الوجبات الدسمة

قدّمت وزارة الصحة والسكان، عددا من النصائح والإرشادات الغذائية لأول أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدة أنه تقرر تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والوقائية، والتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة.

النصائح والإرشادات الغذائية لأول أيام عيد الفطر المبارك

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، النصائح والإرشادات الغذائية لأول أيام عيد الفطر المبارك، وفق تقرير لوزارة الصحة:

- ضرورة التنوع في الغذاء وتناول جميع أنواع الأطعمة المتاحة إذا لم يكن هناك أي مانع طبي.

- التأكد من مصادر الغذاء مع التمهيد لتأقلم الجهاز الهضمي للعودة إلى العادات الغذائية.

- الابتعاد عن الوجبات الدسمة والسكريات والمقليات.

- الإكثار من شرب المياه والتوقف عن التدخين أو شرب القهوة على معدة خاوية.

- التقليل من تناول الأسماك المملحة وفي حالة تناولها يجب الإكثار من تناول البصل كمطهر طبيعي والخضروات الورقية.

- تجنب المشربات الغازية واستبدالها بالعصائر غير المحلاة.

- احرص على شرب المشروبات الطبيعية مثل الشاي الأخضر والقرفة والحلبة.

- تقسم وجبات اليوم على 5 وجبات صغيرة لتجنب عسر الهضم مع مراعاة أن تشمل على بروتين وخضار ونشويات بكميات محددة.

وجبة أول أيام عيد الفطر المبارك

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يفضل أن تكون وجبة أول أيام العيد قبل الصلاة تناول التمر والمياه، وعقب الصلاة تناول وجبة فطور خفيفة يمكن أن تحتوي على الجبن والبيض المسلوق، لافتة إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، تأكد من انتظام سير العمل بمنظومة بنوك الدم للتأكد من توافر مخزون استراتيجي، مؤكداً ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء عملية التبرع.