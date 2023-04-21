مصرع شاب سقط من أعلى عقار في ظروف غامضة بالتجمع الخامس

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع شاب سقط من أعلي عقار بالتجمع الخامس وجري نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلّفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الخامس إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب مصاب بكسور ونزيف داخلي بادعاء السقوط من أعلى، ولفظ أنفاسه الأخيرة في أثناء إسعافه وتبين العثور على جثة شاب يدعى إيهاب توفيق علي مواليد 1998.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدم، وجارٍ تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.