حوادث اليوم.. عصابة استغلال الأطفال بالمعادي ومستريح المواد الغذائية في سوهاج

كشفت وزارة الداخلية بأجهزتها الأمنية المختلفة، ملابسات عشرات الجرائم والقضايا التي شهدتها محافظات الجمهورية المختلفة، لذا تستعرض «الوطن»، أبرز وأهم حوادث اليوم، التي أعلنتها الوزارة في الـ24 ساعة الأخيرة.

تاجر فاكهة يُطلق الرصاص على شخصين في حدائق القبة

في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تاجر فاكهة وشقيقه، بعدما أطلقا الرصاص على شخصين آخرين في مشاجرة نشبت بينهم إثر خلافات سابقة بين الطرفين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

ضبط مستريح المواد الغذائية في سوهاج

في محافظة سوهاج، استطاعت أجهزة الأمن، القبض على مستريح المواد الغذائية، بعدما نصب على مجموعة من المواطنين، بحجة توظيف أموالهم في مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح يحصلون عليها شهريا، وهو ما لم يتم تنفيذه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

عصابة استغلال الأطفال فى أعمال التسول في المعادى

وفي منطقة المعادي بمحافظة القاهرة، ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين بتهمة تكوين تشكيل عصابي متخصص في استغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة، وتم التحفظ على الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.