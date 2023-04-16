تفاصيل إصابة 12 شخصا في 7 حوادث طرق متفرقة بالمنيا

أصيب 12 شخصا في 7 حوادث طرق خلال 24 ساعة، في أماكن متفرقة بمراكز المنيا والعدوة وسمالوط وملوي وأبوقرقاص، بسبب السرعة الزائدة، وتحررت المحاضر اللازمة لكل حادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع 7 حوادث طرق بسبب السرعة في أماكن متفرقة داخل المحافظة، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا وتم نقلهم إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي

في الواقعة الأولى، تلقى مأمور مركز شرطة المنيا إخطارا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة أحمد زكي 25 عاما، سائق مقيم ببنها بالقليوبية، باشتباه ارتجاج.

كما تلقى مأمور مركز المنيا إخطارا باصطدام سيارة تاكسي بشجرة بالطريق الواصل بين قريتي الشرفا ونزلة حسين بشرق النيل في مركز المنيا بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة إسلام علي 20 عاما، باشتباه كسر بالقدم.

وفي مركز العدوة تلقى مأمور مركز الشرطة إخطارا بانقلاب تروسيكل دون لوحات معدنية بالطريق الصحراوي الغربي بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة نظير كمال 27 عاما، وعلي محمد 14 عاما، يقيمان في مركز البدرشين بالجيزة، بسحجات وكدمات.

انقلاب تروسيكل في تونا الجبل

كما تلقى مأمور مركز شرطة ملوي إخطارا بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، بسبب السرعة على طريق قرية تونا الجبل الجديدة، ما أسفر عن إصابة كل من أحمد شوقي 18 عاما، وشقيقته زينب 15 عاما، فاطمة محمد 12 عاما، مريم محجوب 9 سنوات، ويقيمون بنزلة محمود في مركز ديرمواس.

وفي مركز المنيا تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق الجيش الشرقي شمال بوابة رسوم مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة محمد قرني 42 عاما، مقيم بمحافظة الفيوم.

كما تلقى مدير أمن المنيا إخطارا بسقوط أحمد يحيى 25 عاما، مقيم بحي كدوان بمدينة المنيا، من سيارة ربع نقل فرت هاربة بسبب اختلال توازنه على الطريق الزراعي السريع أمام كوبري قرية أبيوها بمركز أبوقرقاص، ما أسفر عن إصابته باشتباه كسر بالساق.

وفي سمالوط، تلقى مأمور المركز شرطة غرب إخطارا بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية بالطريق الصحراوي الغربي أمام مصنع للمشروبات الغازية بقرية شوشة، ما أسفر عن إصابة أحمد حمدي 22 عاما، كهربائي، وبسام رزق 17 عاما طالب، يقيمان في قرية 4 بالظهير الصحراوي.

نقل المصابين للمستشفيات

وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات المركزية والعامة لتلقي العلاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار تلك الحوادث وتيسير حركة المواصلات بالطرق، كما تم التحفظ على السيارات والدراجات النارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.