حوادث اليوم.. ضبط 65 طربة حشيش في العريش وتنقيب عن الآثار بالمرج

على مدار الساعات الماضية، نجحت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، في كشف ملابسات العشرات من القضايا والجرائم المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، لذا تستعرض «الوطن» أهم حوادث اليوم التي شهدتها المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

65 طربة حشيش مع تاجر مخدرات في العريش

في العريش بمدنية شمال سيناء، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على تاجر مخدرات بحوزته 65 طربة من مخدر الحشيش، يصل وزنهم الإجمالي إلى 12 كيلوجراما، وسعرهم إلى 350 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.

3 ورش لتصنيع الألعاب النارية في الفيوم

وفي محافظة الفيوم، استطاعت أجهزة الأمن ضبط عدد ورش مخصصة لتصنيع الألعاب النارية، يمتلكها 4 أشخاص، داخلها 2 مليون و700 ألف قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام، واتخذت جميع الإجراءات القانونية حيالهم.

حفر وتنقيب عن الآثار في المرج

وفي منطقة المرج بالقاهرة، ضبطت الأجهزة الأمنية محاولة شخصين للحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزلهما، وعثرت على حفرة قطرها 2.5 متر وعمق 2 متر، إضافة إلى أدوات الحفر والتنقيب، وأُحيلا إلى النيابة العامة.