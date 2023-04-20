مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

لقي طفل مصرعه غرقا في ترعة مجاورة لمنزله، بينما أُصيب 5 أشخاص آخرين، في حوادث متفرقة خلال الساعات الأخيرة، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، حيث تم إيداع الطفل مشرحة المستشفى، فيما جرى تقديم الإسعافات المطلوبة للمصابين.

تفاصيل الحوادث

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، إشارة من نقطة شرطة المستشفى، تفيد بوصول جثة طفل و5 أشخاص آخرين مصابين في حوادث متفرقة.

وبالانتقال والفحص، تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام مصرع الطفل «ي. ا. م. ا»، 6 سنوات، من منطقة القنطرة البيضاء بكفر الشيخ، كما أصيب كل من «ع. ا. م. ب»، 38 سنة، من الحامول، و«م. م. ا»، 30 سنة، من دسوق، بجروح وكدمات في تصادم سيارة وتوك توك.

وأُصيب «ع. ا. م. م»، 20 سنة، من الرياض، بجروح وكدمات فى انقلاب دراجة نارية، و«ع. ع. ص»، 27 سنة، من قرية الكوم الطويل، بمركز بيلا، و«ص. م. ع»، من قرية الحدود، بجروح متفرقة، فى مشاجرة بسبب الجيرة.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

جرى ايداع الطفل مشرحة المستشفى، كما جرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.