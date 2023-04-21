ضبط عاطل بحوزته 300 طربة حشيش قبل توزيعها في أول أيام العيد بالإسماعيلية

نجحت مباحث مركز فايد في الإسماعيلية برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف، في إلقاء القبض على أحد العناصر الإجرامية الخطرة، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتوصلت تحريات النقباء أحمد حمدي وأحمد إسماعيل ومحمد عبد الباسط معاونو مباحث مركز فايد، إلى اعتزام أحد الأشخاص التحرك في ساعة صلاة عيد الفطر لتسليم كمية من مخدر الحشيش قرب قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد في الإسماعيلية.

ضبط المتهم بالمواد المخدرة

وشكلت المباحث الجنائية في الإسماعيلية، فريق بحث بإشراف المقدم أحمد شوقي مفتش مباحث مركز فايد، لمراقبة تحركات المتهم ونشاطه على مدار الساعات الماضية لحين التأكد من وجود المواد المخدرة بحوزته قبل توزيعها.

ونجح ضباط المباحث الجنائية في القبض على المتهم وبحوزته 300 طربة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف الشرطة بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي من حصيلة اتجاره والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، فيما حررت الشرطة محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ضبط مصنع للهيروين في فايد

كان ضباط مباحث فايد نجحوا قبل عدة أيام في ضبط مصنع للهيروين بدائرة مركز فايد بداخله كمية كبيرة تجاوزت 50 كيلو من المخدر وضبط المعدات المستخدمة في عمليات التصنيع وإعادة التدوير.

وألقت الشرطة القبض على اثنين من المتهمين الرئيسيين في التشكيل العصابي، أحدهما استغل منزله لمزاولة نشاطه الإجرامي في تصنيع مخدر الهيروين.