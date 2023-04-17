سقوط 4 متهمين بحوزتهم 6 كيلو حشيش وهيروين في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في القبض على 4 متهمين بينهم سيدة بحوزتهم 6 كيلو حشيش وهيروين، قبل بيعها على عملائهم في الشروق والتجمع والمرج، وحرر محضر بالواقعة.

ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 1500 كيلو جرام

وتمكن رجال المباحث في ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي

ونجحت القوات في ضبط سيدة لها معلومات جنائية حال استقلالها سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,520 كيلو جرام - هاتف محمول – كمية من المشغولات الذهبية، وبمواجهتها اعترفت بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي والمشغولات الذهبية من متحصلات نشاطها الإجرامي.

وجرى ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي - هاتف محمول – ميزان حساس)، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.