تفاصيل حبس المتهم بحيازة 100 طربة حشيش في الإسكندرية

خضع المتهم في قضية الإتجار بالمواد المخدرة بالإسكندرية لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

ضبط المتهم

جاء ذلك بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، حال تواجده بالقرب من مسكنه، بحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محام يكشف العقوبة

قال سمير عبدالعظيم المحامي، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.