مصرع طفلين أثناء اللعب أسفل منزلهما بالمقطم.. صدمتهما سيارة مسرعة

لقى طفلين شقيقين مصرعهما مساء أمس، إثر قيام سيارة مسرعة بصدمهما أثناء اللعب أمام منزلهما في المقطم، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة الطفلين لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة

بلاغ بحادث دهس طفلين في المقطم

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول طفلين جثتين هامدتين، بإدعاء حادث سيارة، وبالانتقال تبين العثور على جثتين طفلين شقيقين، لكلا من أبو بكر ن ع مواليد 2012، وجثة شقيقة عمر مواليد 2014، وبالفحص تبين إصابتهما بكسور في مناطق متفرقة من الجسم بالإضافة إلى نزيف داخلي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.