مصرع طفلين شقيقين وإصابة 6 في حادث على طريق مصر اسكندرية الصحراوي

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تصادم سيارتين بطريق مصر اسكندرية الصحراوي

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق المركز، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى اليوم الواحد.

أسماء ضحيتي ومصابي حادث طريق مصر اسكندرية الصحراوي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة كل من البراء محمد شعلان، 5 أعوام، مقيم المنيا، ونور محمد شعلان، 4 أعوام، مقيمة المنيا، وإصابة كل من سهير أحمد عكاشة، 58 عاما، مقيمة الإسكندرية، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد السيد محمود، 34 عاما، مقيم السادات، باشتباه كسر بالساق الأيسر، وأريج طارق فريد، 33 عاما، بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، ومحمد شعلان عبدالتواب، 33 عاما، مقيم المنيا، بكدمات وسحاجات، وآسيا محمد شعلان، 10 أشهر، باشتباه كدمات وسحاجات، ورامي سعيد محمد، 38 عاما، مقيم السادات، باشتباه كسر بالكتف الأيسر.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، كما جرى رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.