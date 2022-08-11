مصرع طفلين شقيقين غرقا بالبحر اليوسفي في سمالوط بالمنيا

لقي طفلين شقيقين مصرعهما غرقا داخل المجري المائي للبحر اليوسفي بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وجرى إيداع جثتيهما بالمستشفى النموذجي تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.

إخطار بالواقعة

كان اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، يفيد تلقيه إشارة من نقطة شرطة قرية شوشة التابعة لمركز سمالوط غرب، بمصرع طفلين شقيقين غرقا بمياه البحر اليوسفي، أثناء اللهو أمام منزلهما الكائن بجوار البحر، وجرى انتشال الجثتين.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين أن الطفلين وهما «أحمد. م. م»، 7 سنوات، وشقيقه «محمود»، 5 سنوات، لفظا أنفاسهما الأخيرة فور سقوطهما بالبحر اليوسفي.

وجرى إيداع جثتي الطفلين بمشرحة مستشفي سمالوط النموذجي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإخطارالنيابة العامة للتحقيق والتصرف.

حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية

وشهد مركز ديرمواس، وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 4812 ف ق ملاكي، قيادة «محمد- م»، 47 عاما، مقيم بمحافظة سوهاج، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بالطريق الصحراوي الغربي، في المسافة بين مركزي ديروط بشمال أسيوط وديرمواس جنوب المنيا، وتحديدا أمام قرية دلجا.

وبانتقال سيارة الإسعاف ورجال الأمن والفحص، تبين مصرع «حمدي. علي»، 57 عاما، موظف، قائد الدراجة البخارية، مقيم بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، وجرى نقل جثته لمشرحة مستشفى ديرمواس العام، تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وأشارت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي إلى وقوع الحادث بسبب محاولة التخطي الخاطئ من قائد الدراجة البخارية.