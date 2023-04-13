مصرع طفلين شقيقين في حريق عقار مكون من 5 طوابق بنجع حمادي

لقي طفلان شقيقان مصرعهما، اليوم الخميس، في حريق منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة الساحل بنجع حمادي شمالي قنا، وجرى الدفع بسيارات المطافئ للسيطرة على الحريق.

بلاغ بمصرع الطفلين

تلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا، بوجود بلاغ من هيئة إسعاف قنا يفيد حريق عقار مكون من خمس طوابق الساحل نجع حمادي والحريق بشقة بالدور الثالث.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين أن الحريق أسفر عن وفاة طفلين شقيقين نتيجة اختناق، وهما إبراهيم مصطفى 4 أعوام، وشقيقه مالك 18 شهرا، وعلى الفور تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

ولاعة سبب الحريق

وكشفت التحريات أن الطفل الصغير، كان يلهو بولاعة، فأشعل النيران في أنتريه بالعقار، مما أسفر ذلك عن الحريق، ووفاتهما.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.