«الهلال الأحمر»: 6 نصائح للانتقال إلى نظام غذائي معتدل بعد انتهاء رمضان

وجّه الهلال الأحمر المصري عددًا من النصائح المتعلقة بتناول الطعام بعد انتهاء شهر رمضان، والانتقال من النمط الرمضاني إلى النمط المعتاد، لتجنب الانتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي، لافتا إلى أن المعدة تتقلص في شهر رمضان بسبب الصيام.

نصائح بعد رمضان

وأضاف الهلال الأحمر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المعدة تقلّ قدرتها على هضم الكثير من الطعام، كما يكون الجسم أكثر عرضة لعسر الهضم وحموضة المعدة بعد شهر الصيام، مناشدا المواطنين باتباع ما يلي:

- الاعتدال في تناول الطعام وتقسيم كمية الوجبات إلى 5 أو 6 وجبات صغيرة والفصل بينهم بـ 3 أو 4 ساعات.

- تنويع الطعام بمحاولة الإكثار من تناول مصادر الألياف كالفاكهة والخضراوات النيئة والمعصورة، والخضار المطبوخ أو على هيئة حساء، والحبوب والفاصوليا، والمكسرات، بالإضافة إلى السمك المشوي والدجاج المنزوع الجلد واللحوم القليلة الدهون وغير المُصنّعة، والبيض والزبادي غير المُحلى.

شرب كمية كافية من الماء

- شرب الماء حيث يجب التأكد من شرب كمية كافية من المياه بعد رمضان لأن الجسم يستمر في فقدان الماء والأملاح من خلال التنفس والتعرق والتبول.

- الاستمرار في الصيام بانتظام، من مرة إلى مرتين في الأسبوع لأنه صحي للجسم، لما يحققه من فوائد جسدية وعقلية، كتحسين الذاكرة والنوم والتركيز وزيادة الطاقة، وتسريع عملية التمثيل الغذائي، وفقدان الوزن، إذ يسمح للجسم بحرق الخلايا الدهنية بشكل أكثر فعالية من اتباع نظام غذائي منتظم ومن أجل التعود وتجهيز الجسم لصيام رمضان المقبل، دون الشعور بتغيير كبير في النظام المعتاد.

- فرصة للمدخنين للإقلاع عن التدخين عن طريق الصيام عن التدخين يومياً ثم التقليل تدريجياً وصولا إلى الحد منه تماما في نهاية المطاف.

- العودة إلى الرياضة بالتدريج والبدء بالتمارين الخفيفة مثل المشي أو اليوغا، ولكن دون إرهاق حفاظا على احتياطي الطاقة اللازم لتعافي الجسم، وتقوية العضلات واستعادة النشاط شيئا فشيئا بعد شهر من الانقطاع عن ممارسة الرياضة بانتظام.