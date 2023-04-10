«اكسر صيامك».. حملة الهلال الأحمر المصري لإفطار المارة في الشارع

قبل موعد أذان المغرب موعد فطر المسلمين خلال شهر رمضان، يوزع متطوعو جمعية الهلال الأحمر المصري في الإسكندرية أكياس بها سكوت بالتمر وزجاجة ماء على قائدي السيارات بمختلف المناطق في المحافظة لكسر صيامهم.

يأتي ذلك في إطار حملة «اكسر صيامك» التي بدأت أول أمس السبت، وتستمر حتى آخر شهر رمضان بحسب ما قالته إيمان عبد العزيز، 31 سنة، متطوعة في جمعية الهلال الأحمر بفرعها في الإسكندرية لـ«الوطن»، مضيفة أنهم يحاولون تغطية كل الأماكن، وأن الحملة موجودة في كل المحافظات.

الحملة تنظم لأول مرة

وتنظم الحملة لأول مرة هذا العام وفق «عبد العزيز»، موضحة أن الهلال الأحمر معروف عنه أنه يُشارك فقط فيما له علاقة بالإسعافات الأولية، لكنه يشارك أيضًا في المناسبات المتعلقة بشهر رمضان والأعياد، معبرة عن سعادتها بكسر صيام المارة قائلة: «يا بخت من فطّر صائم».

ولا يعرف ناس كثيرين بمشاركة جمعية الهلال الأحمر في المناسبات الموجودة بالمجتمع، بحسب ما قالته وسام محمد رجب، 39 سنة، متطوعة بجمعية الهلال الأحمر المصري، معبرة عن شعورها بالمشاركة في الحملة، قائلة «بحس إني طايرة»، مضيفة أن النشاط يعمل على شحنها ذاتيًا وأنه بدونه تشعر بأنها تقف في نفس النقطة.

مينا: سعيد بمشاركة إخوتي في الوطن

وقال مينا ميلاد، 21 سنة، متطوع في الجمعية، أنه سعيد بمشاركة إخوته في الوطن خلال شهر رمضان ومساعدتهم في كسر صيامهم حتى يعودوا ويتناولون إفطارهم في منازلهم.