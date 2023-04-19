«التعليم» تعلن محذوفات علم النفس والاجتماع لطلاب الدمج في الثانوية العامة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا بشأن المحذوفات الخاصة بمدارس النور للمكفوفين لمادة علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الحالى، حيث حددت الوزارة المحذوفات كالتالي:

المحذوفات من علم النفس والاجتماع للمكفوفين

- بالنسبة لمقررات مدارس النور للمكفوفين، كتاب علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي العام نسخة 2021,2022، هو نفس الكتاب المقرر هذا العام لطلاب مدارس النور للمكفوفين للثانوية العامة.

- المحذوفات لمدارس النور للمكفوفين لطلاب الثانوية العامة، الذكاء البصرى المكانى صفحة 7، ونظرية التعلم بالفهم والاستبصار صفحة 15 و16 ونظرية الأنماط في الشخصية صفحة 52 و53، ودرس نماذج من بعض النظريات في علم الاجتماع صفحة 77 .

المحذوفات من علم النفس والاجتماع للدمج

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، محذوفات مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة لطلاب الدمج، وهي:

علم النفس

- القوانين الخاصة بنظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي صفحة 12، وقوانين نظرية المحاولة والخطا صفحة 11 و13، وقوانين نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات صفحة 17 و18، والذكاء البصرى المكاني، والذكاء الجسمي الحركي صفحة 7 و8 ومفهوم الشخصية كتنظيم داخلي وسيط بين المثير والاستجابة وما يتضمنه هذا التعريف صفحة 51 و52 والشخصية الهستيرية صفحة 5 والشخصية السيكوباتية صفحة 55، والحيل الدفاعية (الازاحة - التقمص النكوص صفحة 69

المحذوف من علم الاجتماع

- الفصل الأول النظرية الاجتماعية بناءها ووظائفها صفحة 75 - 77، وعلاقة علم الاجتماع بالأنثروبولوجيا صفحة 90.

وبالنسبة للمحذوفات الخاصة بمدارس النور للمكفوفين لمادة علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الحالى، حيث حددت الوزارة المحذوفات كالتالى:

- بالنسبة لمقررات مدارس النور للمكفوفين، كتاب علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي العام نسخة 2021,2022، هو نفس الكتاب المقرر هذا العام لطلاب مدارس النور للمكفوفين للثانوية العامة.

- المحذوفات لمدارس النور للمكفوفين لطلاب الثانوية العامة، الذكاء البصرى المكانى صفحة 7، ونظرية التعلم بالفهم والاستبصار صفحة 15 و16 ونظرية الأنماط في الشخصية صفحة 52 و53، ودرس نماذج من بعض النظريات في علم الاجتماع صفحة 77.