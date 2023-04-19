«التعليم»: اختيار مصححي الأسئلة المقالية في الثانوية العامة بعد العيد

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم اختيار المعلمين الذين سيتم تكليفهم بتصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، أي مع بدايات الشهر المقبل.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم تصحيح الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة 2023، على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع 2 مصححين لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير.

انتقاء أكبر عدد من المعلمين لاختيار العناصر الكفاءات

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم انتقاء أكبر عدد من المعلمين لاختيار الكفاءات من بينهم لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، مشيرا إلى أن التخصص في المادة التي سيقوم المعلم بتصحيحها سيكون شرطا أساسيا لاختيار المعلمين المكلفين بتصحيح الأسئلة المقالية.

جداول امتحانات الثانوية العامة 2023

- يوم الإثنين 12 يونيو 2023: مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023: مادتي الاقتصاد والاحصاء.

- يوم الأحد 18 يونيو 2023: اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 25 يونيو2023: الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023: مادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: مادة الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023 الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.