تعليمات عاجلة حول امتحانات الثانوية العامة للدمج.. إعفاء من الرسومات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة بشأن امتحان الرياضيات للثانوية العامة 2023 لطلاب الدمج شعبة علمي رياضيات «الرياضيات التطبيقية والرياضيات البحتة»، للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

الرياضيات التطبيقية الثانوية العامة 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطابها أنه بالنسبة للرياضيات التطبيقية، سيتم الإعفاء من رسم المسائل في كلا من:

- الإستاتيكا: يعفي الطلاب من رسم المسائل الخاصة بالاحتكام العزوم والقوي المتوازية والاتزان العام والازدواج ومركز الثقل وذلك في جميع التمارين والتمارين العامة والاختبارات.

- الديناميكا: يعفي الطلاب من رسم المسائل الخاصة بقوانين نيوتن، والدفع والتصادم الشغل والطاقة والقدرة وذلك في جميع أسئلة، وجميع التمارين والتمارين العامة والاختبارات العامة.

امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة 2023 للطلاب الدمج

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة لامتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة 2023 للطلاب الدمج وهي كالتالي:

-التفاضل والتكامل: يعفي الطلاب من رسم المسائل الخاصة بدروس تطبيقات المعدلات الزمنية المرتبطة وتطبيقات العظمي والقيم الصغرى والمساحات والحجوم.

- الجبر والهندسة الفراغية: يراعي في الجبر أن تكون تمارين مبدأ العد والمحددات والجذور التكعيبية للواحد الصحيح مباشرة وغير مركبة ولا تعتمد على معلومات وخبرات تراكمية، وفي الهندسة الفراغية يراعي أن تكون تمارين معادلة الكرة ومعادلة المستقيم ومعادلة المستوي مباشرة غير مركبة ولا تعتمد على معلومات وخبرات تراكمية.