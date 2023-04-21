«مستقبل وطن» بالأقصر يوزع الهدايا على المواطنين احتفالا بعيد الفطر

هنأت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور محمد العماري، أمين الحزب بالمحافظة ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الأهالي والمواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

توزيع الهدايا على الأطفال

ووزعت أمانة العمل الجماهيري بالحزب بالأقصر، برئاسة محمود مجاهد، الهدايا على الأطفال في ساحات الصلاة بمدينة إسنا، كما قدمت التهنئة والمعايدة للمواطنين وسط حالة من البهجة والسعادة.

كما وزع وليد الضوي، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري بالأقصر، الهدايا على الأطفال، مهنئا المواطنين في ساحة مسجد سيدي أبو الحجاج الأقصري ومعبد الأقصر.

فرحة الأطفال بالألعاب

وكان أعضاء وقيادات الحزب وأمانة العمل الجماهيري قد أعدت مجموعة من الهدايا ولعب الأطفال لتوزيعها عقب صلاة العيد وسط حالة من البهجة والسعادة.