«تموين الأقصر» يستقبل 38 ألف طن قمح.. مواعيد التوريد

تواصل مديرية التموين بمحافظة الأقصر، ولجان فرز واستلام القمح الجديد، حيث جرى استلام كمية قدرها 38.856 طن قمح محلي ببنكر إسنا، حيث اتخذت مديرية تموين الأقصر، كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان نجاح عملية الحصاد والتخزين، ومن المتوقع أن تصل نسبة توريد القمح المحلي بالمحافظة هذا العام إلى 100 % من المستهدف.

سعتها التخزينية 34 ألف طن

وأشارت مديرية التموين، إلى أن المواقع التخزينية بالمحافظة أكدت جاهزيتها، والبالغ عددها 4 مواقع «إسنا - أرمنت»، التي تبلغ سعتها التخزينية 34 ألف طن موزعة كالآتي: 28 ألف طن بشونة وبنكر اسنا + 6 آلاف طن بصومعة وشونة أرمنت، مع تبخيرها وتجهيزها تمام التجهيز من حيث لجان الاستلام مع توفير كافة السبل التي تؤدي إلى تسهيل عملية التوريد.

مد عمل اللجان لتسهيل عملية التوريد والاستلام

وأوضحت المديرية، أن مواعيد عمل لجان استلام القمح المحلي، تبدأ الفترة الأولى من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، الفترة الثانية ومن الساعة السادسة مساءا وحتى الساعة الثامنة مساء، وفي حالة وجود أي تزاحم سوف يجري مد عمل اللجان لتسهيل عملية التوريد والاستلام من كافة المزارعين.

عمل نقطة تجميع

وأكدت مديرية تموين الأقصر، أنه في حالة وجود مزارعين في أماكن بعيدة عن المواقع التخزينية «إسنا – أرمنت» سوف يتم عمل نقطة تجميع قريبة منهم ببندر الأقصر كما تم في العام الماضي، حيث تعمل المديرية على إزالة كافة العوائق والمشكلات التي تواجه المزارعين لتيسير عملية التوريد.

حافز إضافي لتوريد القمح

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على حافز إضافي لتوريد القمح ليصل سعر الأردب وزن 150 كيلوجرام إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية، والتي تعتبر خطوة هامة لتحفيز المزارعين، وأن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، والذي يساهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يساهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الأهداف المنشودة لتشجيع المزارعين على توريد كميات كبيرة من القمح المحلي.