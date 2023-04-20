«الرعاية الصحية الأقصر» ترفع درجة الاستعداد لعيد الفطر

رفعت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر درجة الاستعداد تزامنا مع إجازة عيد الفطر المبارك بجانب انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بالمقر الرئيسي والأفرع.

توافر مخزون الأمصال والمحاليل

وتم التأكد من توافر مخزون الأمصال والمحاليل وكافة المستلزمات والأدوية وأكياس الدم والبلازما، إضافة إلى أن العمل قائم بكافة الوحدات والمراكز لخدمات الطوارئ والاستقبال طوال الفترة النهارية بجانب استعداد الطوارئ والاستقبال بكافة المستشفيات بالأقصر، للعمل علي مدار الساعة.

توافر مخزون أمصال التسمم الغذائي

وتم التأكد من توافر مخزون أمصال التسمم الغذائي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، ومخزون السولار والأكسجين بكافة المنشآت.

كما تم تشكيل فريق الانتشار السريع للأزمات والكوارث، وفريق المتابعة والمرور بقيادة مدير الفرع للتأكد من انتظام العمل بكافة المنشآت وتوافر المخزون والمستلزمات علي مدار الساعة.

غرفة الشبكة الوطنية للطوارئ

بالإضافة إلى عمل غرفة الشبكة الوطنية للطوارئ بالأقصر بشكل دائم للتنسيق بين الإسعاف والطوارئ في حال أي حوادث.