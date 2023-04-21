أهالي الأقصر يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بساحة أبو الحجاج

شهدت ساحة أبو الحجاج الأقصري، اليوم، توافد الآلاف من أهالي محافظة الأقصر، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بحضور المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والآلاف من أهالي المحافظة.

إنشاد دیني ومدائح نبوية

وكان الشيخ مبارك أحمد، إمام مسجد أبو الحجاج الأقصري، هو إمام المصلين في صلاة عيد الفطر، وبعد انتهاء الصلاة، احتفل الآلاف بإطلاق بالونات الهيليوم وتوزيع الحلويات والهدايا والورود، كما شهدت الساحة، إنشاد دیني ومدائح نبوية في جو من البهجة والسرور، واكتظت الشوارع وكورنيش النيل بالمواطنين الذين توافدوا للاحتفال والتقاط الصور التذكارية.

كما شهدت ساحة أبو الحجاج الأقصري، تشديدات أمنية وإغلاق جميع الاتجاهات أمام السيارات والموتيسكلات، ووضع خطة مرورية محكمة لمنع أي تدافع قد يحدث داخل الساحة.

خطة لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك

وكانت محافظة الأقصر، قد استعدت لاستقبال عيد الفطر المبارك، عبر وضع خطة لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك، والتأكد من جاهزية المساجد والساحات التي ستقام فيها صلاة العيد.