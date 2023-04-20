جامعة الأقصر تنظم المهرجان الدولي السابع للأم المثالية في مايو المقبل

تستعد جامعة الأقصر لإقامة المهرجان الدولي السابع للأم المثالية يوم 3 مايو المقبل بساحة معبد الكرنك بالأقصر، برعاية مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة مشوار التنموية، حيث يتم تكريم الأمهات المرشحات في كل محافظات مصر، وعدد من ممثلي الدول العربية والأجنبية.

تكريم الأمهات المثاليات

وقال الدكتور صلاح الجعفراوي، منسق عام المهرجان، مستشار مؤسسة محمد بن راشد ، رئيس مؤسسة مشوار، انه يتم سنويا العمل على إقامة احتفالية لتكريم الأمهات تقديرا لدورهن في خدمة المجتمع والأسرة وذلك يتم برعاية ودعم مؤسسة محمد بن راشد بالتنسيق مع جامعة الأقصر .

دعم الأسر

وأشار إلى استمرار قوافل وأعمال دعم الأسر البسيطة والأولى بالرعاية ضمن خطة الدولة من خلال توزيع كراتين الخير في مختلف المحافظات برعاية مؤسسة محمد بن راشد وتوزيع مؤسسة مشوار وتوصيل كراتين رمضان لكل المستحقين في أقل وقت ممكن لترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي.