«التموين»: صرف الخبز المدعم منتظم طوال أيام إجازة عيد الفطر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف الخبز البلدي لأصحاب بطاقات التموين، فضلا عن مراقبة عمل المخابز البلدية طوال أيام إجازة عيد الفطر، لصرف حصص العيش البلدي المدعم على بطاقات التموين.

صرف العيش من المخابز البلدية

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بإتاحة صرف مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة الإنتاج خلال أيام العيد، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستقوم بسداد وإتاحة صرف مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة تصنيع الخبز للمخابز البلدية المدعمة، والتي تعمل في المنظومة التموينية بصفة منتظمة طوال أيام عيد الفطر، بالتعاون والتنسيق مع البنوك المصرية وشركة بنوك مصر.

مواعيد عمل المخابز

وتهدف وزارة التموين، إلى توفير الخبز البلدي المدعم لكل المواطنين طوال أيام العيد، مع عودة عمل المخابز في المواعيد الطبيعية والتي تبدأ من الساعة الخامسة فجرا وحتى الساعة 5 عصرا.

وأمّنت وزارة التموين، حصص ‏الدقيق للمخابز البلدية من خلال توفير حصة 3 أيام من الدقيق لكل ‏مخبز، فيما تراقب غرفة العمليات المركزية المُشكلة في ديوان عام الوزارة مع غرف العمليات في مديريات التموين التزام المخابز التي تعمل خلال أيام عيد الفطر بمواعيد العمل المقررة.