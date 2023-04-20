هل تعمل المخابز في عيد الفطر؟.. قرار وزاري يوضح الإجابة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، سؤال.. هل تعمل المخابز في عيد الفطر؟ ما ينم عن قلق بعض المواطنين من عدم العثور على الخبز المدعم ببطاقة التموين، وهو ما دفع مسؤولي وزارة التموين لطمأنة المواطنين وإعادة نشر قرار وزير التموين الدكتور علي مصيلحي الصادر برقم 8 لسنة 2023، والذي تضمَّن ترتيب الأمور لكي يحصل المواطنون على حصصهم من الخبز المدعم خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2023 .

هل تعمل المخابز في عيد الفطر؟ قرار 8 يحسم الجدل

تنشر «الوطن» قرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، رقم 8 لسنة 2023، الذي ينص على أن هناك مخابز وهي المخابز البلدي التي تعمل تحت إدارة وإشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية ستعمل بعدد ساعات العمل الطبيعية التي تقدم للمواطنين من خلالها الخبزالمدعم بموجب بطاقات التموين، وفقا لكل حصة كل بطاقة تموين، وهناك مخابز أخرى لن تعمل خلال إجازة عيد الفطر بحد أقصى يوم الاحد 23 أبريل 2023 .

هل تعمل المخابز في عيد الفطر؟ نص قرار الوزير يجيب

وردا على تساؤل المواطنين حول، هل تعمل المخابز في عيد الفطر؟، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك مخابز ستعمل بانتظام كما تعمل في الأيام العادية، وهناك مخابز تقدمت بطلب الحصول على إجازة لمديرية التموين وهو موضح بنص قرار الوزير حول تحديد آلية عمل المخابز والمطاحن خلال فترة عيد الفطر المبارك 2023.

كما نص قرار وزير التموين 8 لسنة 2023 على أنه على مديريات التموين ترسل ملفا إلكترونيا لشركة تطبيقات الكروت الذكية «سمارت» وكذلك الوزارة، على أن يتضمن الملف على بيانات المخابز الممنوحة إجازات فقط، مشددا على عدم قيام مديريات التموين بتسجيل إيقاف تشغيل المخابز الممنوح لها إجازة خلال الفترة من 21 أبريل حتى 22 أبريل على نظام إدارة المخابز بالمديرية.

حصة الدقيق للمخابز في العيد

وتصرف وزارة التموين حصة 3 أيام مسبقة من الدقيق للمخابز بسبب إجازة المطاحن في العيد، إذ ألزمت وزارة التموين شركة تطبيقات الكروت الذكية بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن أيام 12 و22 و23 أبريل 2023 طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل للمخابز قبل الخصم على أن يتم إتاحة صرفها مع أيام 18 و19 و20 أبريل.