علاء ينهي حياة صديق عمره في دار السلام بسبب 1200 جنيه

1200 جنيه سبب مقتل شاب ثلاثيني «علاء» على يد صديق عمره «محمود» في دار السلام، ووفق تحقيقات النيابة العامة أن الضحية تلقى 3 طعنات في الصدر سكنت إحداها القلب فساهمت في سرعة وفاته قبل وصوله إلى المستشفى، ونسبت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد وتسلمت النيابة تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان الضحية وهي بمثابة أدلة قاطعة تثبت تعمد المتهم لتنفيذ الجريمة.

1200 جنيه السبب في مقتل «علاء» على يد صديقه

وخلال جلسة تحقيق جديدة، خضع لها المتهم أمام النيابة العامة شرح تفاصيل الجريمة مدعيًا أنه لم يخطط لقتل صديقه بل طلب منه أن يرد له 1200 جنيه كان اقترضها قبل شهرين وماطل في السداد وخلال آخر لقاء بينهما تطور الأمور إلى تبادل الضرب بالأيدي وأمسك المتهم سكينًا كان يخفيها في ملابسها وطعن بها صديقه طعنات عدة فمات إثرها.

عقوبة جريمة قتل شاب في دار السلام

وشرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض تفاصيل جريمة قتل شاب في دار السلام بالقاهرة بسبب 1200 جنيه موضحًا أن مواد القانون توضح العقوبة: «تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات).

وأضاف أنّ تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.