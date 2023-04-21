روسيا أكبر مصدر للنفط إلى الصين رغم عقوبات الدول الغربية

أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة الصينية، أمس، أنّ روسيا حافظت على مكانتها كأكبر مورد للنفط للصين في مارس مع اقتناص المشترين فرصة العقوبات المفروضة على خامي الأورال وإسبو؛ ليشتروا الشحنات بخصومات كبيرة، وفق ما ذكرت «رويترز».

روسيا صدرت 2.26 مليون برميل نفط للصين

ووفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك لصينية، بلغت إجمالي الواردات من روسيا 9.61 مليون طن في مارس، أو 2.26 مليون برميل نفط يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، حيث زادت عدد الشحنات 50% من 1.5 مليون برميل يوميا في نفس الفترة من عام 2022.

يأتي هذا بالمقارنة مع 1.94 مليون برميل يوميا خلال شهري يناير وفبراير ما رفع إجمالي كميات النفط الروسي خلال الربع الأول إلى 25.29 مليون طن، وكان الرقم القياسي السابق لحجم الشحنات الشهرية من روسيا إلى الصين 1.98 مليون برميل يوميا في مايو 2022.

1.61 مليون برميل يوميا

وبلغ إجمالي الواردات من الخام السعودي 8.90 مليون طن في مارس، بما يعادل 2.10 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 1.61 مليون برميل يوميا قبل عام.

ويمثل هذا زيادة عن معدل شهري يناير وفبراير البالغ 1.72 مليون برميل يوميا، كما رفع إجمالي الإمدادات السعودية خلال الربع الأول إلى 22.82 مليون طن.

وأظهرت بيانات الجمارك أيضا أن الواردات من ماليزيا بلغت 1.07 مليون برميل يوميا خلال تلك الفترة، بزيادة 140.1% عن نفس الفترة من العام الماضي، وغالبا ما تُستخدم ماليزيا كنقطة وسيطة لنقل الشحنات المفروض عليه عقوبات من إيران وفنزويلا.