ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد إعلان منتجي «أوبك+» خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية يوم الاثنين بعد أن قال منتجو أوبك+، إنهم سيخفضون الإنتاج في خطوة مفاجئة، وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت 4.8 %إلى 83.73 دولار للبرميل ، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط 4.9 % إلى 79.36 دولار.

وبحسب CNN، فإنّ التضخم يظل أعلى لفترة أطول، ما يزيد الضغط على قضية ساخنة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، أعلنت المملكة العربية السعودية، أنّها ستبدأ «خفضًا طوعيًا» في إنتاجها من النفط الخام، جنبًا إلى جنب مع أعضاء أو حلفاء آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».

التخفيضات ستبدأ في مايو وتستمر حتى نهاية العام

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مسؤول بوزارة الطاقة السعودية قوله، إن التخفيضات ستبدأ في مايو وتستمر حتى نهاية العام، وتأتي التخفيضات على رأس تلك التي أعلنتها أوبك + في أكتوبر، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

وستواصل روسيا خفض إنتاج النفط حتى يونيو في ذلك الشهر، ووافق منتجو النفط على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، وهو أكبر خفض منذ بداية الوباء ويعادل 2% من الطلب العالمي على النفط.

وتقول المملكة العربية السعودية الآن إنّها ستخفض إنتاج النفط بمقدار نصف مليون برميل أخرى في اليوم، وفي غضون ذلك، سيخفض العراق إنتاجه بمقدار 200 ألف برميل يوميًا ، وستخفض الإمارات العربية المتحدة إنتاجها بمقدار 144 ألف برميل يوميًا، كما ستخفض الكويت والجزائر وعُمان الإنتاج بمقدار 128 ألفا و48 ألفا و40 ألف برميل يوميًا على التوالي.

الخفض الجماعي للإنتاج من قبل الأعضاء الـ9 في أوبك

وقال المحللون إن إجمالي الخفض الجماعي للإنتاج من قبل الأعضاء التسعة في أوبك+ يبلغ 1.66 مليون برميل يوميًا، والذين رفعوا توقعاتهم لسعر برنت هذا العام إلى 95 دولارًا للبرميل، وصفت وزارة الطاقة السعودية خفضها الأخير بأنه إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق النفط، بحسب وكالة الأنباء السعودية.