انخفاض أسعار البترول العالمية لليوم الثاني على التوالي

تراجعت أسعار البترول عالميا في التعاملات الصباحية، بسبب صعود الدولار بدعم من توقعات رفع أسعار الفائدة، وبعد بيانات اقتصادية في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة والصين لم تقدم ما يكفي لدعم التوقعات بتحسن الطلب.

وأيضا تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.96% إلى 82.32 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.87% إلى 78.47 دولار للبرميل.

انخفاض أسعار البترول الأربعاء بنسبة 2%

وشهدت أسعار البترول العالمية لليوم الثاني على التوالي انخفاضا بنسبة 2% أمس، ليسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ إعلان مجموعة أوبك+ عن الخفض المفاجئ في الإنتاج بداية أبريل الجاري، وفق البورصات العالمية.

وذكرت وكالة «رويترز»، أنّ كبير محللي السوق في أواندا، إدوارد مويا، قال في مذكرة، إنّ خام غرب تكساس الأمريكي عاد إلى مستوى أقل من 80 دولارا، وقد يواصل الانخفاض إذا استمر التداول القوي للدولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.40% خلال هذا الأسبوع، ويتسبب ارتفاع أسعار الدولار العالمية في جعل النفط المقوم بالعملة الأمريكية أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وكشف تقرير للبنك المركزي الأمريكي، أمس، عن أنّ النشاط الاقتصادي الأمريكي لم يطرأ عليه تغير يذكر في الأسابيع الماضية، إذ نما التوظيف على نحو معتدل نسبيا، بينما تباطأت زيادة الأسعار.