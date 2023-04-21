الأجزاء والدروس المحذوفة من منهج الفلسفة للثانوية العامة للمكفوفين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، محذوفات مادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2023 للمكفوفين، وذلك في إطار حرص وزارة التعليم، على التخفيف عن الطلاب المكفوفين، مؤكدة أنّ منهج التربية الوطنية لا يوجد به محذوفات.

الفلسفة

- الموضوع الأول:- «الفلسفة وقضايا البيئة».

- ص 18، ص 19 بالكامل.

- الموضوع الثاني: رؤية الفلسفة الأخلاقية البيولوجية والطبية».

- المضامين الأخلاقية للتحري الوراثي ص 29 بالكامل.

- الموضوع الثالث: «الفلسفة وأخلاقيات المهنة» « لا يوجد حذف».

- الموضوع الرابع: «التفلسف وعلاقته بالقيم» ص 54 المثال فقط، بداية من كلمة المثال حتى يكون حظه الحرية ويدلل الطالب بمثال عنده بمساعدة المعلم.

المنطق

- الموضوع الأول «الاستدلال الاستقرائي وتطبيقه في العلوم الصورية».

- ص 57 ص 58 حذف بالكامل.

- الأمثلة الخاصة بالحجج الاستنباطية من ص 60 حتى ص 64، أما ما دون ذلك جميع في الصفحات فهو مقرر.

- مثال المماثلة الاستقرائية الخاص بالسيارة عالمية الصنع فقط ص64، أما مثال سم وتعريف المماثلة فهو مقرر.

- الموضوع الثاني: الاستنباط وتطبيقه في العلوم الصورية

ثانيا: الحجج الاستنباطية من ص 81 إلى 85 بالكامل

الموضوع الثالث «التكامل بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي»

ص ۸۷ حذف بالكامل.

- سابعا نماذج للتفسير فى المنهج العلمي المعاصر

- حذف نموذج كارل همبل فقط ص 91، ص 92.

الموضوع الرابع «المنطق وتكنولوجيا الاتصال»

- ص 98 -99.

- رابعا الأساس المنطقي للحاسوب + دور المنطق في تطوير الحاسوب بالنسبة لكتاب الأنشطة والتدريبات.

- تحذف كل الأنشطة والتدريبات المتعلقة بالإدراك البصري، ويُراعى ترتيب الترقيم في الأنشطة والتدريبات بعد الحذف وما حذف من المنهج.

التربية الوطنية

لا يوجد محذوفات.