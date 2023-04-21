«التعليم» تعلن محذوفات الفلسفة للثانوية العامة لطلاب الدمج تخفيفا للمناهج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المحذوفات الخاصة بطلاب الدمج جميع الفئات في مادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2023، في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب وتخفيفًا على الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين.

الفلسفة

الموضوع الأول: (الفلسفة وقضايا البينة)

- ص 4 المعنى اللغوي - المعني الاصطلاحي فقط.

- ص 7 حذف بالكامل.

- ص 13 المبادئ الثمانية للأيكولوجيا العميقة.

- ص 14 - 15 بالكامل.

ص 18- 19 بالكامل.

الموضوع الثاني: (رؤية الفلسفة للأخلاق البيولوجية والطبية)

- ص 22 الطابع الفلسفي للفكر البيوتيقي فقط.

- من صفحة 24 إلى صفحة 26 بالكامل.

- من صفحة 29 إلى 31 بالكامل.

الموضوع الثالث (الفلسفة وأخلاقيات المهنة)

- ص 33 بداية من الفريق الأول حتى نهاية الفريق الثالث.

- ص 34 ثالثا: تفعيل الالزام الخلقي وتطبيق الالتزام المهني.

- ص 35 بالكامل .

ص 39 سابقا: الواجب المهني للفيلسوف في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع.

ص 43 حذف آدم سميث فقط.

الموضوع الرابع (التفلسف وعلاقته بالقيم)

- ص 48 ثالثا: التفلسف علاقته بالقيم.

- ص 50 نظريات الحقيقة الجدول فقط.

- ص 52 بداية من أهم اقوال الفلاسفة والمفكرين التي تجسد قيمة الحرية حتى المعنى الاشتقاقي.

المنطق

- الموضوع الأول: (الاستدلال الاستقرائي وتطبيقه في العلوم الطبيعية).

- ص 57 بالكامل.

- ص 58 بداية من ثانيا: الاستنباط والاستقراء في التفسير التقليدي حتى نهاية الصفحة.

- ص 59 بداية من ثالثا: الحجج الاستنباطية والاستقرائية في التفسير التقليدي والمعاصر.

- ص 60-61-62-63-64-65- 66 بالكامل.

- ص 74 - 75 - 76 تحذف الأمثلة فقط في طرق التحقق من صحة الفروض عند مل.

- الموضوع الثاني: (معنى الاستنباط وتطبيقه في العلوم الصورية)

- ص 81 بداية من ثانيا: الحجج الاستنباطية وص 82 - 83 - 84 - 85 بالكامل.

- الموضوع الثالث (التكامل بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي)

- ص 86، و87 بالكامل.

- الموضوع الرابع (المنطق وتكنولوجيا الاتصال)

- ص 98 - 99 رابعًا الأساس المنطقي للحاسوب + دور المنطق في تطوير الحاسوب.

- ص 101 دور المنطق في تمثيل المعرفة فقط.