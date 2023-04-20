تفاصيل وظائف المعلمين بمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توافر وظائف للمعلمين بمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، والشروط والتخصصات المطلوبة، مشيرة إلى أنه سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقدم للالتحاق بها.

وظائف للمعلمين بمدرسة السويدي الدولية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم التواصل مع المتقدمين للمعلمين بمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية فور غلق باب التقدم عبر البريد الإلكتروني والهاتف، لتحديد موعد المقابلات الشخصية، التي سيتم على إثرها اختيار فريق عمل كل مدرسة.

وجاءت الشروط المطلوبة في الوظائف كالتالي:

معلم حاسبات

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة ال تقل عن 7 سنوات.

موعد التقديم

- يتم فتح باب التقدم من 18 أبريل حتى 28 أبريل 2023.

- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف المـعلمين عن 48 عام بأكتوبر 2023.

- ألا يزيد عمر المتقدم لـوظـائـف الإداريـيـن عن 52 عام بأكتوبر 2023.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم الالتحاق بها.

- في حالة الإشـارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانونى.