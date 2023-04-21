«فرصة»: تدريب 150 مستفيدا من «تكافل وكرامة» في مصنع الغزل بالفيوم

ذكر برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن، أنه في اطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن ووزارة قطاع الأعمال و مؤسسة النداء لتشغيل 3 آلاف مستفيد ببرنامج فرصة من مستفيدي تكافل وكرامة بمحافظة الفيوم.

تدريب 150 مستفيدا من تكافل وكرامة بمصنع الغزل

ولفت البرنامج إلى أنّ مؤسسة النداء دشّنت المرحلة الأولى من البرنامج، وشملت تدريب 150 مستفيدًا من تكافل وكرامة بمصنع الغزل والنسيج في الفيوم على أعمال الخياطة؛ للانتقال بهم من الاتكالية إلى الاستقلالي المالي، وتمكينهم اقتصاديًا بشكل يساهم في تحقيق أهداف البرنامج بتمكين الأسر الأولى بالرعاية ورفع معدلات التشغيل.

البدء في عمليات شراء الأصول للمصنع وتمليك الأسهم

ولفت البرنامج إلى أنّ التدريب بدأ للمجموعة الأولى من السيدات مع بداية هذا الأسبوع على أساسيات الخياطة والتفصيل ويشمل أساسيات الباترون والقص والصيانة ثم يليه تدريب متخصص في عمليات إنتاج منتجات التصدير، تمهيدًا للبدء في عمليات شراء الأصول للمصنع وتمليك الأسهم للمستهدفات من برنامج فرصة؛ لتحقيق معدلات التنمية الاقتصادية.