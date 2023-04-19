هل هناك شروط صحية لاستمرار صرف تكافل وكرامة؟.. «التضامن» توضح

تزامنا مع استمرار صرف الدعم النقدى تكافل وكرامة، لنحو 5.2 مليون أسرة، بما يشمل 22 مليون مواطن، لليوم الرابع على التوالي، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك شروط صحية لاستمرار صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة.

الشروط الصحية لاستمرار صرف تكافل وكرامة

أوضحت «التضامن»، أن الشروط الصحية لاستمرار صرف تكافل وكرامة تتمثل فيما يلي:

- إذا كانت الأم المستفيدة من الدعم النقدي تكافل وكرامة «حامل»، فعليها متابعة الحمل في أقرب مركز طبي أو وحدة صحية أو أقرب مستشفى حكومي.

- يشترط أن يكون مع الأم كارت المتابعة، ومسجل به 3 مرات على الأقل في الشهر.

- متابعة نمو الطفل مثل طوله ووزنه وصحته العامة.

- بعد الولادة، على الأم المتابعة مرتين سنويا.

- لا بد من عمل كارت متابعة للأطفال من أول سن الميلاد، وأخذ كل الخدمات الصحية، وإعطاء التطعيمات اللازمة لسن الأطفال والمناسبة لعمرهم.

- على الأم حضور ندوات تثقيفية صحية عن صحة الأم والطفل.

ولفتت «التضامن»، إلى أنه يتم التقدم للحصول على تكافل وكرامة، من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، وتقديم المستندات مجانا.