مقتل ربة منزل وإصابة أخرى في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات بدائرة المركز، باستقبال ربة منزل متوفية، إثر إصابتها بطلق ناري، وربة منزل، مصابة بجرح قطعي، مقيمتان بدائرة المركز.

سبب المشاجرة

وبسؤال المصابة، قررت أنّ شقيقين مقيمان بدائرة المركز، تعديا عليهما بالضرب، وأطلقا عيارا ناريا من سلاح كان بحوزة أحدهما، ما نتج عنه وفاة الأولى وإصابتها بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، جرى استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما السلاح المستخدم، وهو بندقية آلية وبخزينتها 3 طلقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية.