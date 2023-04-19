إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

نشبت مشاجرة بين 5 أشخاص بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، لخلافات الجيرة، ليصيب بعضهم الآخر، إذ تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي بلاغًا من مأمور مركز شرطة أخميم، بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، لموقع الحادث، كما دفع مرفق إسعاف سوهاج بسيارة إسعاف لموقع الحادث، وبالانتقال تبين أنّ طرفيها كل من، طرف أول «محمد ع خ ع» 20 عامًا، عامل بأجر، مصاب بجرح طعني بالصدر، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه، و«حسني ك ع ا» 67 عامًا، بالمعاش، مصاب بسحجات، وبين، طرف ثان، المدعو «شاكر ع ع ع»، سن 30 عاما عامل بأجر مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«سيف ا ح ا» 18 عامًا، طالب، مصاب بكدمات وسحجات و«حسام ش ذ ا»، 31 عامًا، عامل بأجر مصاب بكدمات متفرقة.

خلافات الجيرة وراء المشاجرة

وتبين أنّ المتهمين يقيمون بذات الناحية بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، وتم ضبطهم وبسؤالهم تبادلا الاتهامات فيما بينهم، بتعدي كل منهم على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها، واتهم الأول من الطرف الأول، الثاني من الطرف الثاني بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته وتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفاد مرسي أشرف المحامي، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ عقوبة الضرب تصل إلى السجن 3 سنوات وفقًا لقانون العقوبات، وتصل لـ10 سنوات عند إحداث عاهة مستديمة.