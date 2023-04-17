حبس موظف ونجله أصابا عامل بـ«الشوم» بسبب خلافات الجيرة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، بحبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بإصابة عامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في قرية الخرقانية، مما تسبب في إصابته بنزيف في المخ ونقله للمستشفى للعلاج وقررت جهات التحقيق عرض المصاب على الطب الشرعي والاستعلام عن حالته الصحية لاستجوابه.

إصابة عامل في مشاجرة بسبب الخلافات بالقناطر

وكانت قرية الخرقانية مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية قد شهدت إصابة عامل بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالرأس إثر قيام شخصين بالتعدي عليه بالضرب باستخدام شومة خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة

تفاصيل مشاجرة خلافات الجيرة بالقناطر

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي، باستقبال شخص مصاب بنزيف داخلي بالمخ خلال مشاجرة مع أخرين بمنطقة الخرقانية دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، وسؤال أسرة المصاب تبين إصابة «محمد أ م»، 25 سنة، عامل، بنزيف داخلي بالمخ وكدمات متفرقة بالرأس، خلال مشاجرة نشبين بينه وبين «ر ع ع»، 61 سنة، بالمعاش، ونجله «ع ر ع»، 36 سنة، عامل، ومقيمين جميعهم منطقة الخرقانية دائرة المركز.

وكشفت التحريات أن المشاجرة كانت بسبب خلافات الجيرة بين الطرفين، وتعدى خلالها المتهمين على المصاب باستخدام أداة «شومة» وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة

في السياق، قال عماد قزامل المحامي، في تصريحات لـ«الوطن» إن المتهمين يواجهان عقوبة الشروع في القتل بدون سبق إصرار وترصد وتصل العقوبة فيها للسجن وفي حالة وجود سبق إصرار او وفاة المجني عليه او إصابته بعاهة مستديمة يتم تغليظ العقوبة.