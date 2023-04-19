مقتل شخص بسبب خلافات الجيرة في القاهرة وحبس المتهم 4 أيام

شهدت منطقة منشأة ناصر بالقاهرة واقعة مأساوية، انتهت على أثرها حياة المجني عليه «عاطف» على يد جاره «سمير» بسبب خلافات الجيرة التي بدأت بمشاجرة أبنائهما، وتطورت من مشادة كلامية ثم وقعت الجريمة.

طلقة نارية تنهي حياة المجني عليه

بدأت المشاجرة بمشادة كلامية بين الطرف الأول ابن المتهم 20 سنة، والطرف الثاني نجلة المجني عليه 18 سنة بسبب خلافات الجيرة، وجميعهم مقيمون بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة، ثم تطورت بقيام الطرف الأول بالتعدي على الفتاة، وفي تلك اللحظة يدخل المجني عليه يدعي «عاطف» عامل 40 سنة، ليدافع عن نجلته، فيتلقي طلقة بسلاح ناري «فرد خرطوش» في رأسه من قبل والد الطرف الأول مالك مخبز يدعي «سمير» 45 سنة، والتي أودت بحياته.

بلاغ الواقعة

تلقي قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من الأهالي بحدوث مشاجرة ومتوفي بدائرة القسم.

وبالانتقال تبين حدوث المشاجرة بين المتهم والمجني عليه، إثر مشادة كلامية بينهما لخلافات الجيرة، وتعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب، باستخدام سلاح ناري «فرد خرطوش» انتهت عندها حياته.

وعقب تقنين الاجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة للتصريح بالدفن.