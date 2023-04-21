«التعليم»: حذف الأجزاء الصعبة بمادتي الفيزياء والجيولوجيا للثانوية العامة «دمج»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأجزاء المحذوفة لطلاب الدمج في مادة الفيزياء والجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الدمج في شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بعد موافقة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على حذف الأجزاء التي تحتمل الصعوبة أسوة بالأعوام السابقة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أنّه مراعاة للظروف الخاصة بالطلاب المعاقين المدمجين بمدارس التعليم العام ذات المقررات الدراسية المخصصة لمدارس التعليم العام، يتم حذف الدروس والصفحات التالية من مادة الفيزياء، كما يلي.

المحذوفات من مادة الفيزياء للثانوية العامة 2023 دمج

- الوحدة من الفصل الأول من الوحدة الأولي الموضوع قانونا كيرشوف من ص 13 حتى ص 18.

- دوائر التيار المتردد الفصل الرابع من الوحدة الأولى من ص 91 وحتى ص 107.

المحذوفات من مادة الجيولوجيا للثانوية العامة

- الحركات الأرضية والانجراف القاري الباب الرابع، من ص 43 حتى ص 60.