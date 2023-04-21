ضبط 3 تشكيلات عصابية بتهمة ارتكاب 35 واقعة سرقة في الدقهلية

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الدقهلية، تشكيلين عصابيين ضما 7 أشخاص وسيدة، لـ6 منهم معلومات جنائية، بينهم 3 عملاء سيئ النية، مقيمين بمحافظة الدقهلية، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 25 واقعة سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات.

كما جرى ضبط تشكيل عصابي ضم 3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة ورش الميكانيكا بأسلوب كسر الأقفال.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة مركز شرطة المنصورة مُستخدمين 2 تروسيكل لنقل المسروقات، وجرى ضبطهما بحوزتهم، وأرشدوا عن الأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي، كما أرشدوا عن المسروقات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.