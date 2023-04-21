القبض على تاجر عملة بتهمة غسل 7 ملايين جنيه في الجيزة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

غسل أموال

وحاول المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ7 ملايين جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.